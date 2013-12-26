الجزائر تقرر إغلاق أقدم سجن وتحويله إلى متحف

كتب : أ ش أ الخميس 26-12-2013 19:17

صرح وزير العدل الجزائري طيب لوح، بأن السلطات الجزائرية قررت غلق سجن "سركاجي" الشهير وتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية، موضحا أنه سيتم إغلاق السجن في غضون شهرين أو 3 أشهر بعد الانتهاء من إنشاء مؤسسة عقابية أخرى بمدينة القليعة.

وقال الوزير الجزائري إن الأمر يتعلق بهدف استراتيجى مرتبط بالذاكرة الوطنية وتاريخ الجزائر، يستلزم من السلطات العمومية العمل في أقرب وقت على تحويله إلى متحف، وإن وزارة العدل تتلقى يوميا طلبات من مخرجين سينمائيين ومنتجين للقيام بتصوير أفلام ولقطات من داخل سجن سركاجي الذي يبقى من بين المعالم الشاهدة على فضائح جرائم الاستعمار الفرنسي.

ويعد سجن سركاجي من أقدم وأشهر السجون في الجزائر وكان يعرف باسم برباروس، ويقع في حي باب جديد الشعبي بأعالي العاصمة الجزائر، وفيه زج الاستعمار الفرنسي برموز الحركة الوطنية الجزائرية.