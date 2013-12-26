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الدفعة الثانية من موظفي السفارة الروسية تعود إلى ليبيا في 28 ديسمبر

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الدفعة الثانية من موظفي السفارة الروسية تعود إلى ليبيا في 28 ديسمبر الدفعة الثانية من موظفي السفارة الروسية تعود إلى ليبيا في 28 ديسمبر

كتب : أ ش أ منذ 59 دقيقة

أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس أن دفعة ثانية تتألف من 14 شخصا من موظفيها ستعود إلى مقرها في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وقال ليونيد فرولوف الوزير المفوض في السفارة في تصريح لـ"نوفوستي": "ينبغي أن يعودوا في الثامن والعشرين من ديسمبر، لقد وصلوا مساء أمس إلى تونس وبعضهم وصل اليوم، وعددهم الإجمالي 14".

وكان السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف أكد في وقت سابق أن مجموعة ثانية من الدبلوماسيين الروس ستعود إلى ليبيا اليوم، حيث قال "من المقرر أن يكونوا هناك اليوم"، مضيفا أن هذه المجموعة مؤلفة من 10 أشخاص، وحول موعد عودته إلى ليبيا، قال السفير إنه "يأمل أن يحدث ذلك في يناير المقبل، وربما في نهاية الشهر، مشيرا إلى أن مسألة توفير مبنى جديد للسفارة لم تحلّ بعد، وقال إن هذه العملية طويلة جدا".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها تلقت إشعارا رسميا بأن الليبية مستعدة لتوفير الأمن للسفارة الروسية في العاصمة الليبية، حيث وصلت المجموعة الأولى من الدبلوماسيين الروس إلى ليبيا في ديسمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بداية الشهر الجاري "إننا نرى لنا مصلحة في عودة دبلوماسيينا إلى ليبيا في أسرع وقت ممكن"، لأن "غياب السفارة الروسية عن طرابلس يعرقل اتصالات العمل مع الجانب الليبي"، وأضافت "تلقينا أخيرا إشعارا رسميا بأن الحكومة الليبية مستعدة لتوفير الأمن اللازم للسفارة الروسية وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف عملها".

وكانت روسيا أجلت سفارتها من ليبيا في بداية شهر أكتوبر الماضي، من بعد أن تعرضت إلى هجوم قيل إنه شنه المحتجون احتجاجا على مقتل ضابط ليبي على يد مواطنة روسية.

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