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عضو "حريات المحامين" بدمياط: لن نسمح لأعضاء "الجماعات الإرهابية" بالمراقبة على الاستفتاء

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عضو "حريات المحامين" بدمياط: لن نسمح لأعضاء "الجماعات الإرهابية" بالمراقبة على الاستفتاء عضو "حريات المحامين" بدمياط: لن نسمح لأعضاء "الجماعات الإرهابية" بالمراقبة على الاستفتاء

كتب : سهاد الخضرى الخميس 26-12-2013 17:17

أكد محمد بصل عضو لجنة الحريات بنقابة محامى دمياط، دعمهم بكل قوة للدستور، بخاصة بعد العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد مؤخرا.

وتابع بصل، فى تصريح لـ"الوطن"، "سنرقب الاستفتاء، ولن نسمح لمحامى الجماعة الإرهابية بالمراقبة على الاستفتاء، وذلك بمنع منحهم تصاريح".

واعتبر بصل حادث مدينة نصر تصعيدا واردا من الجماعات الإرهابية، الغرض منه إرهاب المواطنين وتعطيل الاستفتاء على الدستور، والضغط على البلد للتراجع فى إعطاء الإخوان القدرة على التحرك وهو ما يرفضه الشعب المصرى.

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