أمن البحر الأحمر يعاين مراكز الاستفتاء.. ويضع خطة محكمة لتأمينه

كتب : صلاح عبدالله الخميس 26-12-2013 17:30

قال اللواء حمدي الجزار مساعد الوزير مدير أمن البحر الأحمر، إنه تمت معاينة المراكز الانتخابية للاستفتاء على الدستور، ووضع خطة أمنية لتأمين كل منها، ووضع خطط تأمين محكمة للغرف الموجود بها الصناديق، موضحا أن تأمين مراكز الفرز سيكون من خلال قوات مشتركة من "الحماية المدنية، الأمن المركزي، خدمات نظامية وبحثية"، مع وضع خطة مرور للحماية المدنية على المنشآت الشرطية والسياحية والمقار الانتخابية لتعقيمها باستخدام أجهزة الكشف على المفرقعات، مع فحص العقارات المطلة على هذه المنشآت وفحص هوية قاطنيها تحسبا لاستخدامها في أية أعمال عدائية ضد المنشأة والعاملين بها.

وصرح الجزار بأنه أصدر تعليماته بضرورة اضطلاع المستويات الإشرافية والقيادية بمداومة المرور على الأقسام والمراكز للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بها، والتوعية للضباط والأفراد بالظروف الأمنية الراهنة وحسن معاملة المواطنين وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، واستنفار كافة الجهود بما يحقق الدور الإيجابي المطلوب لجهاز الشرطة استمرارا للروح التي سادت بين الشرطة والمواطنين، بخاصة بعد 30 يونيو.