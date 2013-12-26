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من أهالي المنصورة لمدير العمليات بـ"أمن الدقهلية" المصاب: "أخبارك إيه يا سامح بيه"

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من أهالي المنصورة لمدير العمليات بـ"أمن الدقهلية" المصاب: "أخبارك إيه يا سامح بيه" من أهالي المنصورة لمدير العمليات بـ"أمن الدقهلية" المصاب: "أخبارك إيه يا سامح بيه"
العقيد سامح عبدالفتاح معروف بأخلاقه الراقية وتعامله بود مع كل المواطنين

كتب : صالح رمضان الخميس 26-12-2013 18:06

يرقد العقيد سامح السيد عبدالفتاح، مدير العمليات بمديرية أمن الدقهلية، في المستشفى للعلاج بعد تعرّضه لإصابة شديدة في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية والذي راح ضحيته 16 شهيدًا و102 مصاب كان هو أحدهم، وتركت إصابة العقيد أثرًا نفسيًا سيئًا في نفس كل مَن يعرفه لأخلاقه الراقية وتعامله برفق وود مع كل المواطنين ولذلك كان بعد الحادث أول من سأل الجميع عليه "أخبار سامح بيه إيه".

وبكى الكثيرون عندما علموا بإصابته وتوسّلوا إلى الله أن ينجيه ويحميه لإخلاصه في عمله وحبه للوطن الذي تغنى به كثيرًا، وبعد الحادث بساعات خرج أبناء مدينته وصبّوا غضبهم على عناصر الإخوان ومنعوهم من الوصول إلى أعمالهم انتقامًا لإصابة ابن مدينتهم.

وقبل أسبوع واحد من حادث التفجير استهدف طلاب الإخوان بجامعة المنصورة سيارة البوكس الخاصة به وكان يعبّر عما يدور بداخله بتلقائية شديدة وقال وقتها على صفحته الخاصة "طلاب الإخوان ولّعوا في سيارة الشرطة بتاعتي وفيها السواق لواحده، ستظل الخسّة هي طبعكم، رجالة صحيح قابلوني وجهًا لوجه وأنا أعلمكم شكل الرجولة ازاي يا جرذان الوطن".

استنكر تحطيم طلاب "الإخوان" لسيارة شرطة ووصفهم بـ"جرذان الوطن"

وعقب الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة وطلاب الجامعة في منطقة سامية الجمل وأحدث الطلاب شغبًا كبيرًا في الشارع وحطّموا الأرصفة وأشعلوا النار في الشارع، ووقتها علق على ما حدث فقال"هذه هي سلمية الإخوان المتأسلمين اليوم بمدينة المنصورة وتحديدًا شارع سامية الجمل، حدّثوني أكثر عن الدين أيها المدعون، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أيها المخربون".

ووجّه حديثه لشعب المنصورة، فقال "شعب المنصورة، كم أنت عظيم، ما زال مسلسل الغباء مستمرًا في تصرفات جماعة الخزي ومتشدقي السلطة، ملحمة وطنية يعزفها البسطاء من شعب المنصورة مع الشرطة، قيادات المديرية والمباحث الجنائية والأمن المركزي يمنعون الفتك بشباب الإخوان المحتجزين داخل أحد المساكن بشارع عبدالسلام عارف من غضب الشعب عليهم عقب واقعة سائق التاكسي بالأمس".

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