بكار: لن نستدرج للمواجهة في الشارع.. والإخوان فشلوا في اختراق "النور"

كتب : جهاد أحمد منذ 18 دقيقة

قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن اعتداء الإخوان على رموز الدعوة السلفية غرضه استفزاز قواعدهم الشعبية، لافتا إلى أن النور لن يستدرج للمواجهة في الشارع مهما حدث وهذا ما يسعى إليه الإخوان.

وأضاف بكار، خلال لقائه ببرنامج "بث مباشر" على قناة CBC+2، إن عبور الاستفتاء سيغير من الصورة المشوهة التي ينقلها الإخوان للخارج، مؤكدا أن العمليات الإرهابية ستزيد من استعداء الشعب المصري وستسهم في تصميمه على عبور المرحلة.

وطالب بكار، بوضع تعريف واضح ومحدد للإرهاب احتراما لدولة القانون، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة تمارس الدعاية السوداء وتركز فقط على إسقاط مصر.

وأنهى كلامه قائلا، إن حزب النور تعرض لأكثر من محاولة اختراق من جانب جماعة الإخوان، مؤكدا فشل جميع محاولات تفكيك الحزب وانقلابها على أصحابها.