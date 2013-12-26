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مرسيدس بنز توقع عقد وكالة حصرى مع "برابوس" الألمانية الأحد المقبل

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مرسيدس بنز توقع عقد وكالة حصرى مع "برابوس" الألمانية الأحد المقبل مرسيدس بنز توقع عقد وكالة حصرى مع "برابوس" الألمانية الأحد المقبل

قررت شركة "المعادى الهندسية للسيارات" إعلان توقيعها لعقد الوكالة الحصرية مع شركة "برابوس" الألمانية العالمية الرائدة فى مجال تطوير سيارات الركوب الفاخرة والفائقة الجودة "مرسيدس بنز" بكافة طرازاتها, والذى سيعتبر من أهم الاحداث فى صناعة السيارات مع مطلع العام الجديد 2014، وذلك يوم الأحد المقبل.

يعد هذا أول دخول لشركة "برابوس" فى أفريقيا مع وكالة مصرية حصرية, إيمانا منها بقوة وصلابة السوق المصرى الذى اختارته ليشهد إطلاق نشاطها بأفريقيا باعتباره من أكبر الأسواق فى المنطقة.

يذكر أنه تم تأسيس شركة "برابوس" BRABUS سنة 1977 من طرف بودوبوشمان Bodo Buschmann، ثم تمكنت بمرور الوقت من أن تصبح من أكبر شركات تطوير السيارات فى العالم، ويوجد المقر الرئيسى لشركة برابوس BRABUS فى مدينة بوتروب، فى قلب منطقة الرور الألمانية.

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