Rihanna تحتفل بتدخين الحشيش

نشرت النجمة Rihanna على صفحتها الخاصّة بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لها، وهي تدخّن سيجارة الحشيش وتحضّر الهدايا وتستمع إلى أغنية النجمة Mariah Carey.

Rihanna التي بدت مستمتعة جداً بأغنية "All I Want for Christmas Is You" وبتحضير الهدايا، نشرت أيضاً فيديو لهذه اللحظة المميّزة لديها، إضافة إلى صور لها، يظهر فيها أنفها الملوّن والاكسسوار على شعرها، وصور تجمعها بعائلتها التي قضت عطلة عيد الميلاد معها في جزيرة باربادوس، التي تنتمي إليها في الأصل، حسب ما ذكر موقع "dailymail" البريطاني.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى لـ Rihanna التي تنشر فيها صوراً خاصّة بحفلات العائلة على "إنستغرام"، إذ كانت قد نشرت مؤخّراً صوراً من حفلة عيد ميلاد جدها.