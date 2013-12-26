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وفاة فنان الجاز الأمريكي المسلم Yusef Lateef

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وفاة فنان الجاز الأمريكي المسلم Yusef Lateef وفاة فنان الجاز الأمريكي المسلم Yusef Lateef

فارق عازف موسيقى الجاز الأمريكي Yusef Lateef الحياة عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
وبدأ Yusef مسيرته الفنية في ديترويت، في خمسينات القرن الماضي، بعد اعتناقه الإسلام عام 1950، بعد أن كان اسمه من قبل William Emanuel Huddleston، لينتقل بعد ذلك إلى نيويورك في الستينات.
Yusef الذي اشتهر بقدرته على العزف على آلالات متعدّدة ومزاوجته الموسيقى الشرقية وموسيقى الجاز، حاصل على جائزة "غرامي" الموسيقية الشهيرة، وعزف مع فرق "Dizzy Gillespie" و "Charles Mingus"وحصل على شهرة عالمية بعد ذلك بوصفه أحد أشهر الذين زاوجوا بين الموسيقى العالمية، والشرقية منها على وجه الخصوص، وموسيقى الجاز.
في عام 1987، فاز Yusef بجائزة "غرامي" عن أدائه في عمله الموسيقيّ "ليتل سيمفوني" الذي عزف فيه على كلّ الآلات.
ومن التكريمات الأخرى التي حصل عليها، شهادة دكتوراه في التعليم من جامعة ماساشوسيتس، وجائزة الموهبة الوطنية في الفنون عام 2010.
وظلّ لطيف يُعاني من سرطان البروستات لفترة طويلة حتى توفي في منزله في ماساشوسيتس بالولايات المتحدة.
يُذكر أنّ Yusef Lateef ظلّ يقدّم حفلاته الموسيقية، رغم مرضه وكبر سنه، حتى صيف عام 2013، وقد عرف برعايته ودعمه للمواهب الواعدة في موسيقى الجاز.

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