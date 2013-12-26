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رامي عياش نجم مطعم "لبنان"

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رامي عياش نجم مطعم "لبنان" رامي عياش نجم مطعم "لبنان"

بعدما كان سفيراً للمطبخ اللبناني في المغرب، من خلال مطعم "لبنان"، أراد الفنان رامي عياش أن يكون لمطعمه قاعدة في لبنان، فافتتح بالأمس، برغم كلّ الظروف الأمنية السيئة التي يمرّ البلد، مطعم "لبنان"، في شارع "مونو"، بالتعاون مع شريكه السيّد فداء شهيد؛ على أن يكون هذا المطعم عنواناً جديداً لمتذوّقي المطبخ اللبناني ولذوّاقة الفن الأصيل وللباحثين عن أجواء شرقية لبنانية أصيلة. كما قدم رامي عدداً من أغنياته.
حضر حفلة الافتتاح، إلى جانب زوجة رامي السيدة داليدا عياش، عدداً من الوجوه الفنية، كالفنانة مادلين مطر والفنان ميشال قزي، إضافة إلى ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني وأختها التوأم رومي.
ولا يسعنا في "سيدتي نت" ومجلة "سيدتي" سوى التمنّي لرامي أن يكون هذا المطعم فأل خيرٍ له ولأحبائه، مثلما كان النجاح حليفاً لمطعم رامي في المغرب.
يُذكر أنّ رامي سيُحيي حفلة ليلة رأس السنة في إمارة أبو ظبي، وتحديداً في صالة الاستقبال في فندق إنتركونتينونتال.

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سيدتي