منسق التيار العلماني يطالب الدولة بالقبض على العناصر الإرهابية قبل أعياد الميلاد

طالب المفكر القبطى كمال زاخر ومنسق التيار العلمانى الدولة وكل الأجهزة المعنية بإتخاذ خطوات جادة وإستباقية للقبض على كل العناصر الإرهابية قبل أعياد الميلاد و التعامل مع الأمر بجدية تتجاوز الطرق النمطية الروتينية فى حراسة الكنائس.

وقال زاخر فى تصريح خاص أن الأمر لا يتعلق بالأقباط فقط وإنما يتعلق بالوطن كله لكن الحلقة الضعيفة والأكثر إستهدافا هى الأقباط لذلك من المتوقع إستهدافهم الفترة المقبلة ولابد ألا ننتظر التعامل بعد الفعل ولكن أن تلتفت الدولة وتتخذ خطوات مسبقة ، خاصة وانه لدينا أجهزة أمنية ذات كفاءة عالية على علم ودراية بالعناصر الإرهابية الفاعلة داخل التنظيم وغيره من التنظيمات التى تستهدف الأقباط.

وأضاف:” ما يحدث الآن كان متوقعا من جماعة فقدت بوصلتها وخروج السلطة من بين أيديهم وذلك خلف حالة من الصدمة والعناد ومحاولة الرجوع الى السلطة التى فقدوها بأى ثمن وهذا يفسر كم الدم والإرهاب والإعمال الإرهابية التى يفعلونها الآن والتى إنتهت باحداث المنصورة وتفجير أوتوبيس مدينة نصر اليوم فلابد من التعامل مع الأمر بجدية تامة”.