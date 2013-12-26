وزير الخارجية يزور الجزائر 5 يناير المقبل لبحث العلاقات بين البلدين

يزور وزير الخارجية، نبيل فهمى، الجزائر 5 يناير القادم، لبحث العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بحسب مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية، ناصر كمال.

وقال كمال، فى تصريح صحفى لدى وصوله مطار الجزائر، اليوم الخميس، تمهيدًا لزيارة فهمى، إن زيارته تندرج فى إطار "الإعداد لزيارة وزير الشئون الخارجية نبيل فهمى المبرمجة ليوم 5 يناير المقبل بدعوة من نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة".

وأضاف الدبلوماسى المصرى، الذى كان فى استقباله وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة،: "تقع على الجزائر ومصر مسؤولية تاريخية فيما يخص الأمن القومى العربى لاسيما فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة العربية على الصعيد الأمنى والسياسى والاستراتيجى".

وأشار كمال إلى أن "منظومة الأمن القومى العربى لا تستقيم إلا بحوار وتنسيق معزز بين الجزائر ومصر، فالبلدان يمثلان مركزى ثقل رئيسيين فى العالم العربى وفى إفريقيا".