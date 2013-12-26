زعزوع يوقع بروتوكولا مع محافظ البحر الأحمر لتوصيل الغاز للمنشآت الفندقية

وقع هشام زعزوع وزير السياحة، بروتوكولا مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بشأن تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لعدد 50 منشأة فندقية بالممشى السياحى بمدينة الغردقة.

يأتى ذلك فى إطار تضافر جهود الدولة لتحجيم تداعيات الأزمة الراهنة على القطاع السياحى العام والخاص، وفى ضوء ما تقوم به وزارة السياحة من دعم للمنشآت السياحية والفندقية بما يمكنها من أداء دورها والتغلب على المصاعب التى تتعرض لها وبصورة خاصة فيما يتعلق بنقص إمدادات الوقود بما يؤثر على قدرة تلك المنشآت فى تشغيل مرافقها، بما ينعكس سلبًا على نزلاء هذه الفنادق.

وفى السياقٍ ذاته، يشهد وزير السياحة مع وزير الكهرباء افتتاح محطة كهرباء الغردقة الرئيسية، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها بدعم من وزارة السياحة.