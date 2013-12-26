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فعاليات لتوعية أهالى عزبة العسيلى بناهيا بمخاطر الطلمبات الحبشية

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فعاليات لتوعية أهالى عزبة العسيلى بناهيا بمخاطر الطلمبات الحبشية فعاليات لتوعية أهالى عزبة العسيلى بناهيا بمخاطر الطلمبات الحبشية

ينظم اليوم الخميس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، فعالية لتوعية أهالى عزبة العسيلى بمركز ناهيا بمحافظة الجيزة، استجابة لتعليمات المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظ الدكتور على عبد الرحمن خلال تفقدهما للعزبة، يوم الأحد الماضى.

من جانبه أكد الدكتور محمد حسن محمد، المدير التنفيذى للجهاز، أهمية مثل هذه البرامج التوعوية، وذلك لنشر الثقافة المائية بين المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اليوم هو توعية المواطنين بمدى خطورة توصيل الطلمبات الحبشية على الشبكة العمومية، ومدى تأثيرها الضار على صحة الإنسان فى حالة استخدامها كمياه للشرب، ومدى العلاقة بين مياه الشرب وانتشار بعض الأمراض كالفشل الكلوى والكبدى، وأخيرا توعية المواطن بكيفية تقديم أية شكاوى بالتوجه إلى مركز خدمة العملاء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 125 بالإضافة إلى تعريف المواطن بدور ومهام الجهاز التنظيمى وحمايته للمستهلك.

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