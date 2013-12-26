مانويل جوزيه صانع انجازات الأهلي في طريقه للدورى التونسي

تلقى البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق للنادى الأهلي المصري عرضا للتدريب في احد الاندية التونسية.

> وكان جوزيه صنع انجازات لا تعد مع الأهلي، حيث تمكن من الفوز بأربع بطولات لدوري ابطال افريقيا والتأهل لكأس العالم للاندية لاربع مرات، بخلاف العديد من البطولات القارية والمحلية.

> وقال أحمد ناجي أحد أعضاء فريق عمل جوزيه ومدرب حراس مرمى العربي القطري فى تصريحات لموقع ستارافريكا أنه تلقى اتصالا من مسئولي احد الاندية التونسية.

> وأضاف “طالب النادي بالتعاقد مع جوزيه، لتدريبه في المرحلة المقبلة مع ايضاح العرض المالي لجوزيه من اجل عرض الامر عليه ” .

> و ذكر بعض المراقبين للكرة التونسية، إنّ الأمر يتعلّق بالنادي الإفريقي التونسي الّذي يبحث على تعويض الهولندي أدري كوستر المنتظر إقالته بسبب ضعف النتائج خلال الموسم الحالى.

أ ش أ