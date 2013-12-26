"الصحة" بالدقهلية: استمرار علاج 23 مصابا في تفجير الدقهلية بمستشفيات المنصورة والقاهرة

كتب : صالح رمضان منذ 56 دقيقة

صرّح الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن عدد الحالات المُصابة في حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية الذين لا يزالون يتلقون علاجهم بالمستشفيات 23 حالة في المنصورة والقاهرة.

وقال إنه ما يزال تحت العلاج 13 حالة بمستشفيات المنصورة منهم 3 بمستشفى الطوارئ الجامعي و9 حالات بمستشفى المنصورة الدولي وحالة واحدة بمستشفى الرمد، بالإضافة إلى 10 حالات بمستشفيات القاهرة منهم 8 بمستشفى المعادي من بينهم اللواء سامى الميهي، مدير أمن الدقهلية، والذي يعالج من إصابة بعينه اليمنى وحالة بمستشفى الشرطة بالعجوزة وأخرى بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

وأضاف حجازي أن عدد شهداء الحادث وصل إلى 16 شهيدًا بوفاة المجند نادر عبدالرحمن، والذي توفي متأثرًا بجراحه، بالإضافة إلى جثة سيدة مجهولة تم استخراجها من تحت الأنقاض.