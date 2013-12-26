بلاغ عن قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار بالبلينا بسوهاج

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطارا من قسم شرطة السياحة والاثار بسوهاج بورود بلاغ من المدعوعبد الرحمن السيد عبد الرحمن مرزوق 66 سنة خفير خصوصى بمقر البعثة الامريكية بعرابة ابيدوس ويقيم دائرة قسم البلينا بمشاهدته بعض الاشخاص يقوموا بالحفر والتنقيب بحثا عن الاثار بمنطقة الشيخ محمد “عرابة ابيدوس – دائرة المركز” منطقة عمل البعثة الامريكية القائمة بالحفر والتنقيب عن الاثار وحال مشاهدتهم له لاذوا بالفرار .

بالانتقال ومعاينة مكان البلاغ تبين وجود حفر بعمق 4 متر، ونتج عن ذلك كسر بالارضية الاثرية وكسر طوب لبن وتم ضبط ادوات الحفر والتنقيب .

وتحرر عن ذلك المحضر 18 احوال المركز وبالعرض على النيابة قررت بطلب تحريات مباحث قسم السياحة والاثار لبيان سبب وطبيعة الحفر ، كما امرت بتكليف لجنة ثلاثية من هيئة الاثار للانتقال لمكان الحفر لبيان اذا كان هناك تلفيات من عدمه وجاري تنفيذ قرار النيابة العامة .