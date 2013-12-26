الصين تحفل بالذكرى 120 لميلاد الزعيم الراحل ماو تسي تونغ

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء اليوم (الخميس) إن الحزب الشيوعي الصيني سيرفع راية الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ “للابد” في سعيه لتحقيق حلم تجديد شباب الامة ، مشيدا بماو والجيل القديم من الثوريين ووصفهم ب”الشخصيات العظيمة” في محاربة الظلم الوطني والطبقي، ووقوفهم فى صدارة المد الايجابي في الصين والعالم.

> جاء ذلك خلال ندوة عقدتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني فى بكين، بمناسبة الاحتفال بمرور 120 عاما على ميلاد الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، حيث أضاف الرئيس الصيني ان ماو، المؤسس الاول الحزب الشيوعي الصيني وجيش التحرير الشعبي الصيني وجمهورية الصين الشعبية، كان “ثوريا بروليتاريا واستراتيجيا ومنظرا عظيما”.

وأوضح الرئيس الصيني، الذي يشغل ايضا منصب الامين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، أن “ماو شخصية عظيمة غير وجه الامة وقاد الشعب الصيني الى مصير جديد .. مشيرا إلى أنه يجب تبنى وجهة نظر تاريخية صحيحة لتقييم شخصية تاريخية، وان”القادة الثوريين ليسوا الهة وانما مخلوقات بشرية”.

أ ش أ