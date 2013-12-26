الأردن يمدد مهلة تسفير العمال الوافدين المخالفين إلى 2 يناير المقبل

أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس تمديد مهلة تسفير العمال الوافدين الواردة أسماؤهم على موقعها الالكتروني ممن لم يجددوا تصاريح عملهم خلال 2012 ، حتى نهاية الخميس المقبل (2 يناير 2014).

وقال وزير العمل والسياحة والآثار الدكتور نضال القطامين – في تصريح له اليوم – إن هذه المهلة ستعتبر نهائية للعمال الذين لم يجددوا تصاريحهم ، حيث سيتم بعد ذلك تسفيرهم مشيرا إلى أن الوزارة فرغت من إعداد فرق تفتيش وبالتعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ حملة تفتيشية بحق أصحاب العمل المخالفين وكذلك العمال وفي مواقع العمل كافة.

وأفاد القطامين بأن الوزارة ومنذ إعلان أسماء العمال المخالفين الذين لم يجددوا تصاريحهم أصدرت 60 ألف تصريح خلال الفترة ما بين 24 أكتوبر الماضي وحتى 20 ديسمبر الحالي..فيما قامت بإغلاق 70 مؤسسة بسبب استخدام عمالة وافدة مخالفة وتوجيه 767 إنذارا بالإغلاق.

وأكد على أن الوزارة ستستمر بسياستها الهادفة لتنظيم سوق العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة ، مشيرا إلى أنه تم تسفير 394 عاملا وافدا تم ضبطهم بصورة مخالفة ولم يصوبوا أوضاعهم وفقا للمدة القانونية التي أعطيت لهم.

> أ ش أ