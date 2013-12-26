محافظ شمال سيناء: الدستور هو مفتاح الحياة لمصر الجديدة



> أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن الدستور الجديد هو مفتاح الحياة بالنسبة لمصر الجديدة ، وهو بداية لخارطة الطريق التى اقرها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو الماضى والتى تعتبر امتدادا لثورة 25 يناير 2011.

وأضاف المحافظ فى لقائه مع رؤساء الأحزاب وممثلي التيارات السياسية بشمال سيناء .. بحضور اللواء مدحت صالح سكرتير عام المحافظة المساعد ، أن إقرار الدستور الجديد للبلاد هو التحدى الأكبر فى مواجهة المشككين فى ثورة 30 يونيو .

وأشار المحافظ الى قيام قوات الجيش والشرطة بتأمين اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة ، الى جانب قيام الجهات التنفيذية بتذليل العقبات أمام الناخبين وخاصة كبار السن والسيدات .

من جانبه أعلن أمين القصاص أمين حزب الوفد بالمحافظة أن الحزب سيقيم عدة ندوات لتوعية المواطنين للتصويت بنعم للدستور الجديد للبلاد ، وكذا تعليق لافتات فى شوارع العريش والمدن الأخرى لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم .

وطالب بتذليل كافة العقبات أمام الناخبين ، واعادة تنظيم اللجان ومراعاة قرب اللجان من محال الاقامة للناخبين ، وكذا توفير وسائل مواصلات للناخبين من كبار السن والسيدات .. الى جانب ضرورة اقرار الملكية لأبناء سيناء .

وأعلن هشام عبد الفتاح ممثل حزب الحركة الوطنية أن شعار الحركة خلال الفترة القادمة هو (80 -80 ) بمعنى تحقيق نسبة حضر 80 % ، والتصويت بنعم للدستور بنسبة 80 % أيضا ، مؤكدا عدم الالتفات الى دعوات المقاطعة والتى تنادى بها المحظورة ، فى حين أنهم لن يقاطعوا وسيصوتوا بلا للدستور .

وطالب حمدان الخليلى من حزب الوفد بعودة رجل الشرطة الى الشارع السيناوى وخاصة رجال المرور ، حتى يشعر المواطن البسيط بالاستقرار الأمنى ، وأن ثورة 30 يونية تسير فى مسارها الصحيح .

وقال سامى الهوارى من حزب الاصلاح والنهضة أنه سيتم تكثيف الجهود وحث المواطنين على التصويت بنعم للدستور ، وطالب بتوفير سيارات لنقل الناخبين الى اللجان ببئر العبد ، مؤكدا تصويت قبيلة الدواغرة بنعم على الدستور .

وأضاف سعيد العيسوى أمين حزب المؤتمر أن الأحزاب ستقوم بعقد ندوات للتوعية والتعريف بالدستور فى المقاعد والدواووين الخاصة بالقبائل والعائلات وفى مقار الأحزاب ، وحث المواطنين على التصويت بنعم .

وطالب الدكتور مصطفى عبد الرحمن ممثل حزب النور بضرورة اقناع المواطن بالتصويت بنعم من خلال شرح مواد الدستور وخاصة المواد الخلافية .. مؤكدا على أن حزب النور سيقوم بتدشين حملة للتعريف بالدستور من خلال استخدام الفيس بوك وعقد الندوات وتنظيم اللقاءات الجماهيرية والمؤتمرات .

وأكد جمال خليل عضو مجلس الشورى السابق على ضرورة اجراء مصالحة مع أبناء سيناء والافراج عن المعتقلين ممن لم يتورطوا فى أعمال ارهابية ، وتعويض المضارين جراء العمليات الأمنية تعويضا عادلا ، وصرف تعويضات للمصابين وأسر الشهداء .

وأشار خالد عرفات أمين حزب الكرامة الى ضرورة توعية طلاب المدارس والجامعات لأنهم يمثلون الشريحة الكبيرة من المصوتين .. مؤكدا أن مطالب سيناء مؤجلة لحين الاستقرار .

وطالب خليل ابو الفيتة الناشط السياسى من الشيخ زويد بضرورة الافراج عن المعتقلين من أبناء سيناء كهدية من الدولة لأبناء سيناء قبل الاستفتاء .

وأكد سعيد القصاص رئيس حركة ثوار سيناء على ضرورة فتح الطرق الرئيسية والفرعية والكمائن المرورية وتشغيل شبكات الهاتف المحمول خلال يومى الاستفتاء تيسيرا علي الناخبين ، بجانب قيام الجهات التنفيذية بالتعاون مع الأحزاب والحركات السياسية بالتوعية بالدستور .

وأجمع المشاركون على التصويت بنعم على الدستور الجديد للبلاد وتوعية المواطنين بالدستور وتوجيههم الى التصويت ب” نعم للدستور” .

واستعرض المحافظ نماذج من المشروعات المقرر الانتهاء منها حتى 30 يونية القادم .. منها انشاء عدد 7760 وحدة اسكان لاستقرار نحو عدد 800 أسرة .

وفى قطاع الصحة يتم انشاء مستشفيات مركزية بكل من : بئر العبد ورفح ونخل .. الى جانب تطوير وتجهيز عدد 9 مراكز طبية ووحدات صحية ، وعدد 15 نقطة اسعاف .. والانتهاء من تطوير المرحلة الى من مستشفى العريش العام فى يناير المقبل وبدء المرحلة الثانية وتوفير أجهزة خاصة بالأقسام وغرف العمليات ، وتوفير استشاريين فى مختلف التخصصات بالمستشفيات العامة والمركزية .

وأعلن المحافظ أنه فى قطاع مياه الشرب جارى انشاء محطة لتحلية المياه بالعريش طاقتها 10 آلاف متر مكعب يوميا ، ومحطة تحلية أخرى بببئر العبد بطاقة 5000 مترا مكعبا فى اليوم .. كما تقوم القوات المسلحة بانشاء محطة تحلية فى الشيخ زويد وأخرى فى رفح .. وكذلك جارى انشاء بئر فى نخل بتصرف كبير ومجهز عن طريق القوات المسلحة بتكلفة 5 ملايين جنيها .. علاوة على امداد المحافظة بعدد من سيارات الفنطاس لنقل المياه .

وفى قطاع الصرف الصحى يتم استكمال المشروع فى الأحياء الجديدة بالعريش وبئر العبد ، وانشاء المشروع بكل من : الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل .. الى جانب انشاء خط طرد رئيسى وتبادلى بطول 17 كيلو مترا ورفع الشبكات القائمة .

وأشار الى موافقة وزارة الاسكان على انشاء عدد من التجمعات التنموية بالمحافظة .. منها عدد 15 تجمعا بدويا وحضريا شاملا كافة مرافق البنية الأساسية ، وامداد كل تجمع بعدد 10 صوب زراعية وعدد 3 مزارع سمكية على مساحة نصف فدان لكل مزرعة ، وعدد 120 رأس غنم ، عدد 15 هرابة مياه ، وعدد 2 مدرسة .. واضافة مساحة 500 فدانا من الأراضى الزراعية .. أى تنمية كل تجمع زراعيا من نباتات وثروة حيوانية وسمكية .

واستعرض المحافظ مبادرات تنمية سيناء وجعل عام 2014 هو عام تنمية سيناء بمبادرات حكومية وأهلية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وبمشاركة من رجال الأعمال .