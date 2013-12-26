“كويكا” تقيم حفلا بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع نظام مراقبة الجودة

عقدت وكالة التعاون الدولي الكورية ” كويكا ” حفلا بمناسبة الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع نظام مراقبة الجودة (ICAQMS) والذي يربط المركز الرئيسي لمصلحة الرقابة الصناعية (ICA) بفروعها المختلفة اليوم بمقرها بمدينة نصر .

ووفرت كويكا نظاما متقدما لإدارة مراقبة الجودة عبر هذا المشروع .

حضر الحفل سفير جمهورية كوريا بالقاهرة كيم يونج سو و كيم إنج جي مدير مكتب كويكا بالقاهرة ، والدكتور حسن عبد المجيد مدير مصلحة الرقابة الصناعية .

بلغ حجم المساعدة الكورية في هذا المشروع حوالي 1.13 مليون دولار ، وتم العمل على المرحلة الثانية خلال عامي 2011-2012 حيث إن أنظمة الرقابة لم تطور منذ عام 2004 .