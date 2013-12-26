ميرور: صلاح على أبواب ليفربول مقابل 7 ملايين استرليني

اقترب الدولي المصري محمد صلاح جناح بازل من الانضمام إلى ليفربول بحسب صحيفة (ميرور) الإنجليزية الشهيرة.

وكانت تقارير إنجليزية عديدة قد أكدت انضمام صلاح إلى ليفربول بنسبة 99% بناء على ما صرح به محمد زيكا زميله السابق في المقاولون العرب، وهو ما لم يتأكد.

ولكن ميرور أشارت في تقرير لها يوم الخميس أن ليفربول اقترب من ضم صلاح من بازل مقابل سبعة ملايين جنيه استرليني.

وسجل صلاح مع المنتخب المصري 17 هدفا خلال 26 مباراة دولي خاضها مع الفراعنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يرغب في الانضمام إلى ليفربول، كما أن برندن رودجرز المدير الفني مهتم بالحصول على خدمات اللاعب.

وألمحت الصحيفة لقدرات صلاح الهجومية التي تمكنه من اللعب في كل المراكز الأمامية سواء مهاجم صريح أو مهاجم أو خلف رأس الحربة.

وتألق صلاح مع بازل في الموسم الحالي وساهم في صدارة فريقه حتى عطلة الشتاء، كما أنه سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهتي تشيلسي.