العراق يطرح مناقصة لشراء 30 ألف طن من الأرز

أكد بيان من وزارة التجارة العراقية اليوم، الخميس، أن العراق طرح مناقصة لشراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من الأرز طويل الحبة من الولايات المتحدة أو أوروجواى أو تايلاند أو الأرجنتين، موضحا أن آخر موعد لتقديم العروض هو 13 يناير، على أن تظل العروض سارية حتى 17 من الشهر.

> وقال مصدر فى وزارة التجارة، إن العراق رفض كل العروض المقدمة فى مناقصة الأرز السابقة التى أغلقت فى الثامن من ديسمبر، وقرر عدم الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المعروضة.