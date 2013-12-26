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ارتفاع أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة بنسبة 7.5%

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ارتفاع أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة بنسبة 7.5% ارتفاع أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة بنسبة 7.5%

قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول الوطنية فى الصين اليوم الخميس، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 5.7% على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى لتصل إلى 2.1 تريليون يوان (حوالى 22.196 مليار دولار).

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أوضح تشانج يى مدير اللجنة أن الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة التى تديرها المركزية الصينية بلغت 8.21 تريليون يوان فى الأشهر الأحد عشر الأولى مرتفعة بنسبة 5.9 % مقارنة مع السنة الماضية، وفى الوقت نفسه، شهدت الضرائب المدفوعة ارتفاعا بنسبة 4.5 % لتصل إلى 8.1 تريليون يوان.

وأشار تشانج إلى أن الشركات المملوكة للحكومة المركزية تسيطر على أسهم 385 شركة مدرجة فى البورصة داخل البلاد وخارجها، ما يشكل أكثر من 10% من أصولها وأرباحها خارج البلاد، مضيفا أن 89% من الشركات المملوكة للحكومة المركزية تتبنى نظام الأسهم و52% منها أصبحت شركات متعددة الملكيات.

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مصر 365

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