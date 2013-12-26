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"اتصالات": نقدر مساعى الحكومة لحل مشاكل الرخصة الموحدة

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"اتصالات": نقدر مساعى الحكومة لحل مشاكل الرخصة الموحدة "اتصالات": نقدر مساعى الحكومة لحل مشاكل الرخصة الموحدة

قال‪ ‬المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بشركة اتصالات ، إن شركته تأمل فى حل المشاكل العالقة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات، معربا عن أمله فى أن يتمكن المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والمهندس هشام العلايلى من إنهاء تلك المشاكل لتكليل الجهود التى بذلوها فى هذا الملف المعقد.

وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تلقت اتصالا من مرفق جهاز تنظيم الاتصالات لحضور المفاوضات النهائية لطرح الرخصة المتكاملة وتصادف وجود المهندس سعيد الهاملى خارج البلاد ولذلك تم تأجيل الاجتماع.‬‬

‫‫وأكد حازم أن اتصالات تقدر مساعى كل الأطراف المعنية بالرخصة الموحدة، وتطالب الشركة المصرية للاتصالات بمزيد من التعاون من منطلق دورها الوطنى بهدف الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف وتحفز الشركات المستثمرة فى السوق المصرى على ضخ مزيد من الاستثمارات.‬‬

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مصر 365

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