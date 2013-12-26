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هامسيك: نابولي يستطيع الفوز بالدوري

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هامسيك: نابولي يستطيع الفوز بالدوري هامسيك: نابولي يستطيع الفوز بالدوري

/ أ ش أ / أكد ماريك هامسيك نجم خط وسط نابولي الإيطالي أن الفريق سيسعى من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح خلال العام الجديد.

وقال اللاعب السلوفاكي "لقد حققنا نتائج رائعة خلال عام 2013 حيث احتل نابولي المركز الثاني في ترتيب الدوري وكانت هذه هي أفضل نتيجة يحققها النادي منذ وقت مارادونا، غير أننى أؤكد أننا سوف نسعى لتحقيق نجاحات أكبر في العام القادم وأتمنى أن نستطيع الفوز بكل البطولات التي سنشارك بها ".

وأضاف "نحن قادرون على التغلب على الأندية الكبيرة مثل يوفنتوس وإنتر وميلان وأن نفوز بالدوري، لا أرى ما يمنع حدوث ذلك لاسيما وأننا لم نصل بعد إلى منتصف المسابقة حتى الآن".

ويحتل نابولي المركز الثالث بفارق 10 نقاط كاملة عن يوفنتوس صاحب الصدارة بعد مرور 17 جولة من انطلاق الدوري الإيطالي الممتاز.

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