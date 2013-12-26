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جميلة إسماعيل: إرهابي من داخل الشرطة يقف وراء تفجيرات المنصورة

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جميلة إسماعيل: إرهابي من داخل الشرطة يقف وراء تفجيرات المنصورة جميلة إسماعيل: إرهابي من داخل الشرطة يقف وراء تفجيرات المنصورة

وجهت الإعلامية المصرية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل رسالة لوزير الداخلية تطالبه بالبحث عمن يقف وراء تفجيرات المنصورة، مشيرة إلى أنه من داخل جهاز الشرطة.
جميلة قالت: «إلى وزيرالداخلية المصرية وإعلامه: الحادث خطير والقاتل ارهابي اجير ومن داخل الجهاز..ابحث عن الثعبان ولا تضرم النيران في المنزل باكمله لتقتله.. لا تكررخططا أمنية بالية اثبتت فشلها لعقود.. لا تكتفي بزرع ابناءك في الكمائن فتجعل المزيد منهم هدفا سهلا.. لا تقدم للارهاب المنحط ضحايا يتمناها».
الإعلامية المصرية أشارت إلى أن تفجيرات المنصورة تتشابه إلى حد كبير مع حادث فندق «طابا» الذي وقع عام 2004، حيث قالت- على حسابها الخاص على موقع «تويتر»-: «قف. تامل. ملف حادث فندق طابا “المصري” أكتوبر ٢٠٠٤.. كيف تم التفجير.. كيف تعامل الامن الاسرائيلي مع الواقعة.. نفس المتفجرات.. نفس الكمية.. نفس الإسلوب».

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