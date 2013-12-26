جمارك دبي تحبط محاولات تهريب 1.65 كيلوغرام هيروين

أجهض مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي 3 محاولات منفصلة لتهريب كمية من مادة الهيروين المخدرة، يزن إجماليها إلى 1.65 كيلوغرام، كانت مخبأة في 165 كبسولة في أحشاء 3 مسافرين آسيويين، وذلك أثناء دخولهم إلى الدولة قادمين من إحدى الدولة الآسيوية، عبر مباني المطار 1 و2 و3.

حرص

وقال علي المقهوي، مدير إدارة عمليات المطارات في جمارك دبي: إن الدائرة تحرص على تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية «البرية والبحرية والجوية» من خلال كادر مواطن مؤهل من المفتشين.

وأضاف: إن خبرة مفتشي جمارك دبي وتمتعهم بحسٍ أمني عالٍ، حال دون تحقيق أهداف المهربين الوهمية وإدخال تلك المواد المخدرة إلى الدولة، لاسيما وأن لديهم خبرة في لغة الجسد، وعبر التقنيات الحديثة المستخدمة في أرجاء المطار، حيث تم ضبط المسافرين الثلاثة وهم من نفس الجنسية، بعد أن اشتبه فيهم المفتشون الجمركيون، وثبت بالفعل أنهم يخبئون مواد ممنوعة، حيث تم تركيز المراقبة الجمركية عليهم من خلال فريق عمل مختص حتى وصولهم إلى نقطة التفتيش.

وأشار إلى أنه يتم في مثل هذه الحالات التركيز في عملية تفتيش الحقائب من خلال تمريرها على جهاز الفحص، أو من خلال تفتيشها يدوياً، وغالباً ما تزداد علامات القلق على وجه المسافر خلال عملية التفتيش، وفي حال تبين خلو هذه الحقائب من أية ممنوعات، يتم تحويل المسافر إلى الأجهزة ذات التقنية العالية المختصة في كشف المواد المخبئة في الأحشاء.

تحقيق

وتابع المقهوي: بعد ضبط المسافرين تبين فعلاً وجود أجسام غريبة في أحشائهم وتم التحقيق معهم من قبل محققي مكتب التحقيق الخاص بالمسافرين بإدارة عمليات المطارات، حيث اعترف أحدهم بأنه تسلّم المادة المخدرة من أحد الأشخاص في مطار المغادرة، وابتلع 80 كبسولة تزن 593 غراماً من مادة الهيروين النقي، على أن يتم استخراجها بعد وصولهم إلى الدولة لتسليمها لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي، فيما أنكر آخران وجود أي شيء ممنوع في أجسادهم، وتبين بأن أحدهما كان يحمل في أحشائه 59 كبسولة تزن 802 غرام من الهيروين النقي، والآخر يحمل في أحشائه 26 كبسولة وتزن 250 غراماً من الهيروين النقي.

وعلى ضوء ذلك، وبناءً على التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تم تسليم المسافرين الثلاثة والمعلومات التي أدلوا بها ومحاضر الضبط والمادة المخدرة، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة واللاحقة.

وأكد علي المقهوي، أن إدارة عمليات المطارات بجمارك دبي تقوم بجهود كبيرة في شقين، أولهما تسهيل وتيسير إجراءات مرور المسافرين القادمين عبر المنافذ الجوية، حيث تستقبل مطارات دبي سنوياً أعداداً هائلة من المسافرين والرحلات، والشق الثاني هو حماية المجتمع من أخطار التهريب التي يلجأ إليها بعض المهربين.