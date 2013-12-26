مهندسة إماراتية تتلقى دعوة عشاء من أوباما

قالت المهندسة الإماراتية فاطمة جاسم خلفان الزعابي الحاصلة على شهادة " مايكروسوفت " العالمية لتصميمها برنامجا عالميا في تطوير الـ " بوربوينت " لتصميم الفلل هندسيا والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.."إن هذا الانجاز عبارة عن تطوير وابتكار ذاتي يتمثل في دمج الأشكال الهندسية بصورة إبداعية و تحويلها إلى ثلاثية الأبعاد ثم إلى نموذج هندسي متكامل لبناء الفلل والمباني ".

وأضافت الزعابي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم أنها حصلت على جائزة " الشيخة شمسة بنت سهيل للمبدعات " في دورتها لعام 2013 في مجال الاقتصاد والأعمال فيما يعتبر إنجازها الأول على مستوى العالم في تعديل البرنامج لخدمة قطاع المهندسين المعماريين في تصميم الفلل والمباني الحديثة المتطورة .

وأشارت إلى أنها تلقت دعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما لحفل عشاء احتفاء بتحقيقها هذا الإنجاز العالمي باعتبارها الأولى على مستوى العالم التي توصلت إلى هذا الابتكار في مجال تصميم الفلل والمباني من خلال برنامج " البوربوينت "..لافتة إلى أن تكريم الرئيس الأميركي جاء بعد حصولها على شهادة من شركة " مايكروسوفت " العالمية باعتبارها المالك الوحيد لبرامج المايكروسوفت " البوربوينت والاكسل والوورد " وهي المخولة بإعطاء شهادات الابتكار العلمي لأصحاب الاختراعات في هذه البرامج.

وأوضحت أن الشركة منحتها " شهادة الابتكار العلمي في إنشاء الفلل على البوربوينت " متضمنة أنها الأولى على مستوى العالم التي أحرزت هذا الانفراد وإثبات حقها العلمي في الاختراع.

وأهدت المهندسة فاطمة الزعابي انجازها الذي حققته على المستويين العالمي والمحلي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "..داعم مسيرة المرأة في الدولة والذي يقدم مختلف أنواع الدعم المادي والمعنوي لتمكينها في أعلى المستويات والمراكز في كل المجالات ".

وأضافت : " كما أهديه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " لرؤيته الثاقبة وهدفه في الوصول بالدولة إلى المركز الأول دائما.. فكان سموه مشجعا لي كابنة الإمارات للتفوق.. ومن هذا المنطلق كانت مثابرتي لمدة ست سنوات للحصول على المركز الأول ورفع اسم الدولة عاليا دون منافس في هذا المجال".

وأهدت المهندسة فاطمة الزعابي هذا التكريم إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمه المتواصل ومساندة سموه لدعم المسيرة العلمية لأبناء وبنات الوطن.. مثمنة مساندة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني لها في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

وأشادت بدور و جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الامارات " ..وقالت "إن سمو الشيخة فاطمة هي الأم التي تحتضن بناتها الإماراتيات دائما.. وبدأت سموها خطواتها الأولى في محو الأمية للمرأة في دولة الإمارات حتى وصلت بها إلى المراكز المتقدمة في كل المجالات".

ونوهت الزعابي بدور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في دعم المرأة الإماراتية منذ بداية قيام دولة الإمارات حتى وصلت إلى أعلى المستويات في كل مناحي الحياة .

وتوجهت المهندسة فاطمة الزعابي بالشكر إلى حرم صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل..منوهة بجائزة "سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للمبدعات"..وقالت إنها فازت بهذه في مجال الاقتصاد والأعمال في مادة الـ " بوربوينت"..لافتة إلى أن سموها قامت بتكريمها خلال حفل أقيم بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة مع عدد من بنات الإمارات الفائزات بجائزة سموها في مختلف المجالات.

ولفتت إلى أن حفل التكريم جرى يوم 28 من شهر نوفمبر الماضي في فندق " روتانا " في مدينة العين بحضور عدد من سمو الشيخات وكبار الشخصيات والقيادات النسائية..وقالت "تشرفت بلقاء سمو الشيخة شمسة بنت سهيل..وأنها بحضورها الكريم إلى هذا الحفل أضفت الفرحة الغامرة على الحاضرات وقامت سموها بتسليمهن الجوائز بنفسها فكانت الفرحة ثلاث فرحات ..اليوم الوطني لدولة الإمارات الحبيبة وفوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والإعلان من خلال هذا الحفل عن فوزي كأول إماراتية على مستوى العالم في تطوير هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه عالميا حيث لم يسبق لأحد اكتشافه".

ووجهت المهندسة فاطمة الزعابي الشكر إلى الشيخة موزة بنت حمدان آل نهيان لدعم فعالياتها المتعددة في المجال العلمي وعلى رأسها هذا الإنجاز وكذلك في المجالات الاجتماعية والثقافية..منوهة بدعم الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان ومساندته لها في إنجاز هذا المشروع العلمي الفريد.

وأوضحت المهندسة فاطمة الزعابي أنها بعد أن وصلت إلى العالمية بهذا الابتكار الذي حصلت من خلاله على شهادة من " مايكروسوفت العالمية " اعترافا بابتكارها وتقديرا لها واعتباره الأول على مستوى العالم أرادت أن تتوج هذه الفرحة بهذا الفوز العالمي والذي ينسب إلى دولة الامارات أيضا بفرحة أكبر وأجمل بأن يحظى هذا الابتكار بجائزة محلية من دولة الإمارات.

وأوضحت أنها انطلقت لتحقيق هذا النجاح على المستوى المحلي من خلال جائزة سمو الشيخة شمسة بنت سهيل للمبدعات فتقدمت للجائزة ووجدت كل الترحيب من الدكتورة موزة غباش رئيسة مجلس أمناء الجائزة وتم ترشيحها بعد أن قدمت المادة العلمية لابتكارها.

>