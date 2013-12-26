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الجيش الجزائرى يقتل 3 مسلحين فى كمين شرق البلاد

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الجيش الجزائرى يقتل 3 مسلحين فى كمين شرق البلاد الجيش الجزائرى يقتل 3 مسلحين فى كمين شرق البلاد

قتل الجيش الجزائرى 3 مسلحين، واسترجع كميات من الأسلحة والذخيرة فى كمين بنواحى مدينة قسنطينة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع اليوم، الخميس، أنه "على أثر عملية نوعية لعناصر الجيش الوطنى الشعبى بالقطاع العسكرى بقسنطينة الناحية العسكرية الخامسة، تم يوم 25 ديسمبر 2013 فى حدود الساعة الثامنة مساء، القضاء على 3 إرهابيين واسترجاع 3 بنادق آلية كلاشينكوف وبندقية نصف آلية سيمينوف ومنظار وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى".

وأشار البيان إلى أن العملية تمت بالمنطقة المسماة "الأبيار" بلدة بن باديس، خلال نصب كمين من طرف عناصر الجيش بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

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مصر 365