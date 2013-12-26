ضبط المتهم فى إنفجار داخل دورة مياة مسجد نصر الإسلام بشبرا

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من تحديد وضبط المتهم فى واقعة حدوث إنفجار داخل دورة مياة مسجد نصر الإسلام بدائرة قسم شرطة الساحل يوم 21 الجاري ، حيث أكدت التحريات والمعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة محمد سعيد محمد عبد الله سن 48 ومقيم دائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بتحصلة على عدد 4 عبوات بدائية الصنع خاصه بزوج شقيقته المنتمى لتنظيم الإخـوان- والمحبوس إحتياطياً على ذمة القضية رقم 15275/2013 جنح الساحل- بهدف التخلص منها، وحال قيامه بتفريغ محتوياتها داخل دورة مياة المسجد إنفجرت إحداها ، ففر هارباً وسلم باقى العبوات إلى ناصر عبدالمجيد على سن 41 ومقيم دائرة القسم ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وباقى العبوات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .