إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات سابقة بسوهاج

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات سابقة بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بناحية بلصفورة – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كلا من طرف أول [عائلة اسماعيل] سيد محمد راشد 41 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالساعد الأيسر والظهر وإسلام فريد محمد راشد 12 سنة طالب مصاباً برش خرطوش بالجانب الايسر والوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج العام ، وحمدي محمد راشد 35 سنة عامل مصاباً بجرح رضى وكسر بسبابة اليد اليمني،وأحمد محمد راشد 48 سنة عامل مصاباً بجرحين رضيين بالرأس والجبهة .

كما أصيب من الطرف ثان [عائلة عويس] هم رائد محمود أحمد 17 سنة طالب محمد محمود احمد خليل 23 سنة طالب ، ورضا محمود أحمد خليل 20 سنة طالب مصاباً بجروح رضية وكدمات متفرقة بالجسم ، والطرفان يقيمون بذات الناحية وتبين أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤال الطرف الاول أتهم الثاني من الطرف الثاني بالتعدي عليهما واطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحيازته نتج عنه إصابتهما ، واتهم الطرف الثانى الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة الأخير، ونتج عن المشاجرة إصابة المدعو فهد عبد العزيز عبد العال 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية برش خرطوش بالساقين [لا ينتمي لطرفى المشاجرة وتصادف تواجده بالمكان] وبسؤاله لم يتهم احد بالتسبب فى احداث اصابته.

كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وظروفها وملابساتها ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29 أحوال المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .