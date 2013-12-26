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مصادر: تغييرات الصحف القومية الأحد المقبل

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مصادر: تغييرات الصحف القومية الأحد المقبل مصادر: تغييرات الصحف القومية الأحد المقبل

كشفت مصادر داخل المجلس الأعلي للصحافة عن أن التغييرات الصحفية ستتم يوم الأحد المقبل علي أقصي تقدير، مشيرا إلي أن المجلس قد استقر علي 60% من أسماء رؤساء التحرير فيما انتهي من اعداد قائمة رؤساء مجالس الادارات.

وأضافت المصادر في تصريحات لوكالة أنباء ONA أن المجلس استبعد العديد من الأسماء ذات الميول الاخوانية والتي حاولت تملق نظام الاخوان من خلال مقالات نشروها أثناء حكم الرئيس المعزول، موضحا أن عامل الاختيار يقتصر علي المهنية واستبعاد أنصار الجماعة الارهابية، لافتا إلي أن هناك بعض الزملاء سيجمعون بين منصبي رئيس التحرير ومجلس الادارة.

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