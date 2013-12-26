ارتفاع أسعار الباذنجان والفلفل وانخفاض طفيف في البطاطس والبصل والكوسة وثبات في أسعار الفاكهة

كتب : وائل سعد الخميس 26-12-2013 15:38

وضعت لجنة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة المنعقدة بوزارة التموين اليوم، خطة الأسعار الاسترشادية الملزمة لتجار محافظات القاهرة الكبرى، بدءا من السبت المقبل وحتى يوم الجمعة القادم.

وتتضمن الخطة أن يتراوح سعر كيلو الطماطم من جنيه إلى جنيه ونصف، وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والبصل الأحمر من 3 إلى 3.5 جنيهات، والبصل الذهبي الأصفر من 3 إلى 3.75 جنيهات، والكوسة من 3 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا من 1.5 جنيه إلى 2.5 جنيه، والبسلة من 4 إلى 4.5 جنيهات، والسبانخ 2 جنيه، والباذنجان الرومي من 2 إلى 2.5 جنيه، والباذنجان العروس من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والجزر الأصفر بدون عروش من جنيه إلى 1.75 جنيه، والخيار البلدي من 3 إلى 3.5 جنيهات، والفلفل الرومي من 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والفلفل الشطة الحامي من 3 إلى 4 جنيهات، والقلقاس من 3 إلى 4 جنيهات، والبطاطا من 1.25 إلى 2 جنيه.

وتتضمن أسعار الفاكهة أن يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو صرة من 2 إلى 2.5 جنيه، والجوافة من 3 إلى 4 جنيهات، والموز البلدي بأنوعه من 4 إلى 5 جنيهات، واليوسفي بأنواعه من 2 إلى 3.5 جنيهات.

وأكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار البطاطس والبصل والكوسة وارتفاعا بنسبة 5% في الباذنجان العروس والفلفل وثبات في أسعار الفاكهة.

وأضاف أن الأسعار الاسترشادية تم إرسالها لمديريات التموين بالمحافظات للاسترشاد بها مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية خاصة بكل محافظة حسب تكاليف النقل والتداول ومواسم الإنتاج وحجم المعروض، مشيرا إلى أن هناك خطين لتلقي شكاوى المواطنين، وهما 19805 وهو خاص بوزارة التموين، والآخر 19588 ويتبع جهاز حماية المستهلك.