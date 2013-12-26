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سوريا ستسمح بمرور الغذاء لمعضمية الشام حال تسليم المعارضة لأسلحتها

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سوريا ستسمح بمرور الغذاء لمعضمية الشام حال تسليم المعارضة لأسلحتها سوريا ستسمح بمرور الغذاء لمعضمية الشام حال تسليم المعارضة لأسلحتها

قال ناشطون سوريون، اليوم الخميس، إن مسئولين فى السورية، وعدوا بالسماح لمرور الأغذية إلى معضمية الشام (التى تسيطر عليها المعارضة المسلحة) والمحاصرة من قبل القوات الحكومية منذ شهور عدة فى إطار هدنة بين الحكومة والمعارضة، وذلك فى حال قام سكانها برفع العلم السورى الوطنى، وقام مقاتلو المعارضة بتسليم أسلحتهم الثقيلة.

وقال مدير المرصد السورى، لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن، وناشط من المعضمية لقبه "قصى زكريا" فى تصريحات نقلتها (فوكس نيوز) الأمريكية، إن سكان المعضمية (الواقعة غرب العاصمة السورية دمشق) قاموا برفع العلم الوطنى، الذى يعد رمزًا لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد.

وأضاف زكريا، الذى تحدث شريطة تعريفه باسم مستعار، خوفًا من أى أعمال انتقامية، أن السكان كانوا ينتظرون أن يقوم المسئولون العسكريون السوريون بمصادرة أسلحة مقاتلى المعارضة، وقدر أن هناك ما يقرب من ثمانية آلاف مدنى فى المعضمية، التى يقول الناشطون أن سوء التغذية متفش داخلها.

يذكر، أنه بعد أشهر تكاد تقترب من السنة من الحصار المتواصل على مدينة المعضمية فى ريف دمشق، توصلت الحكومة والمعارضة لهدنة من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة.

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مصر 365

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