جنبلاط يعزى وزير الخارجية الروسى فى وفاة "كلاشنيكوف"

بعث رئيس "الحزب التقدمى الاشتراكى" النائب اللبنانى وليد جنبلاط برقية عزاء إلى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف فى وفاة ميخائيل كلاشنيكوف مخترع البندقية الكلاشينكوف الشهيرة.

واعتبر جنبلاط أن كلاشنيكوف طوّر قطعة سلاح لعبت دورًا محورياً فى حركات التحرر حول العالم وساعدت الشعوب فى مواجهة التسلط فى الكثير من المواقع، وتحولت إلى نموذج لمواجهة الاحتلال ومصادرة إرادة الشعوب.

وقال: "كم هى مختلفة تلك الحقبة التى طور فيها الراحل الكبير قطعة السلاح هذه، بدءًا من العام 1947 عن الحقبة التى نعيشها اليوم بحيث أصبح السلاح منفلتاً فى كل أنحاء الأرض بسبب غياب الرقابة الدولية، فوصل إلى أيدى العصابات والمجموعات المتطرفة التى تسعى لتفتيت البلدان بحدودها التقليدية والانغماس فى صراعات مذهبية وعرقية وإثنية تفاقم الانقسامات المجتمعية والسياسية وترفع المزيد من الجدران بين الإنسان وأخيه الإنسان".