تعيين السفير صلاح عبد الصادق رئيسا لهيئة الاستعلامات

كتب : أحمد البهنساوي منذ 53 دقيقة

أصدر المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا بتعيين السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، اعتبارا من اليوم 26 ديسمبر الجاري.

يأتي القرار بعد قبول الاستقالة المقدمة من السفير أمجد عبد الغفار رئيس هيئة الاستعلامات السابق، والذي تقدم بها منذ أسبوع.

يذكر أن السفير أمجد عبد الغفار، أعلن عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصب رئيس هيئة الاستعلامات حتى يرفع الحرج عن مؤسسة الرئاسة، على خلفية الخطأ الذي ظهر على الملصق الإعلامي (البانر)، الذي ظهر في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عُقِدَ بمقر الهيئة لأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ورئيسها عمرو موسى، وظهر به خطأ لغوي وصور لأشخاص أجانب.