"الآثار" ترفع حالة الطوارئ بالمواقع والمتاحف

كتب : رحاب عبدالله ودعاء عبدالوهاب منذ 52 دقيقة

أعلن الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، رفع حالة الطوارئ بكافة المواقع والمتاحف الأثرية بمختلف المحافظات، وشدد على جميع أفراد الأمن التابعين للوزارة بالاستعداد واليقظة التامة في مواجهة أي محاولة للتعدي على المواقع الأثرية.

وأضاف، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية الحالة الحرجة التي تشهدها البلاد في ظل العمليات الإرهابية على أيدي العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية. وشدد على ضرورة التأكد من سلامة المنظومة التأمينية لمختلف المواقع والمتاحف الأثرية، مطالباً بحصر كافة البوابات الإلكترونية بمختلف المواقع والمتاحف وإجراء الصيانة الفورية لها تحسبا لأية محاولة للعبث بتاريخ الوطن.

كما خاطب الوزير ممتاز فتحي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛ لاتخاذ الإجراءات نحو تشديد الحراسة على المزارات الأثرية بما يكفل حمايتها من محاولات العبث بها.