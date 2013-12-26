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الببلاوي خلال زيارته للمصابين: حادث المنصورة نقطة فاصلة في مواجهة الإرهاب

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الببلاوي خلال زيارته للمصابين: حادث المنصورة نقطة فاصلة في مواجهة الإرهاب الببلاوي خلال زيارته للمصابين: حادث المنصورة نقطة فاصلة في مواجهة الإرهاب

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 35 دقيقة

زار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، مستشفى المعادي العسكري؛ لتفقد حالة مصابي حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية الإرهابي.

استمع الببلاوي، خلال الزيارة، من الأطباء المعالجين إلى شرح حول الحالات المصابة، ومدى تقدمهم في العلاج، واطمأن على توفير كافة أشكال الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما دارت أحاديث ودية بين رئيس الوزراء والمصابين أعرب خلالها عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل.

وأكد الببلاوي، أن هذا الحادث الإجرامي، يشكل نقطة فاصلة في مواجهة الدولة للإرهاب، وأن والجهات الأمنية تقوم بجهود متواصلة لسرعة القبض على مرتكبي هذا الحادث، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء العادل إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة.

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