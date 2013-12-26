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قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم الصحافة بمنح المجلس الاعلي حق تغيير رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية

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قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم الصحافة بمنح المجلس الاعلي حق تغيير رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم الصحافة بمنح المجلس الاعلي حق تغيير رؤساء تحرير ومجالس ادارات الصحف القومية

الرئيس عدلى منصور

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم، قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
> وقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من القانون المشار إليه بشأن تنظيم الصحافة المعدلة بالقرار رقم 76 لسنة 2013 بالنص الآتي:
> “ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة، وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة ــ أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس، ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أي من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين أنهى مدتهم”.

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