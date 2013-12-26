غضب بين مهندسي الإسكندرية بعد اقتطاع جزء من ناديهم لصالح هيئة قضايا الدولة

كتب : حازم الوكيل الخميس 26-12-2013 16:11

سادت حالة من الغضب بين مهندسي الإسكندرية، بعد اقتطاع جزء من أرض نادي الشاطئ الخاص بنقابتهم لصالح هيئة قضايا الدولة، تنفيذًا لقرار التخصيص الصادر من المحافظ.

وقال هيثم أبوخليل، المدير التنفيذي لنادي المهندسين: إن "هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، استولت على قطعة أرض تابعة لنادي المهندسين، ما يعد اغتصابا ومهزلة ضد 400 ألف مهندس، لصالح مئات القضاة في هيئة قضايا الدولة".

وأضاف قائلا إن نادي المهندسين بالإسكندرية شهد اليوم عملية اغتصاب ممن يدعون أنه تخصيص من محافظ الإسكندرية لنادي هيئة قضايا الدولة، ويجري الآن إقامة عواميد حديد وسلك شائك على الجزء المغتصب الذي يشمل أهم جزء في النادي، وهو الشاطئ والمنطقة المحيطة به.

واستنكرت مي محمود، عضو تيار الاستقلال بنادي المهندسين بالإسكندرية، ما وصفته بسرقة نادي هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، لقطعة أرض تابعة إلى نادي المهندسين الكائن بمنطقة سابا باشا، ومساحتها تصل إلى 60 مترا، ما يؤدي إلى إلغاء جزء كبير من الواجهة الشاطئية وجزء من البارك المخصص للسيارات.

وكان المجلس التنفيذي لمحافظ الإسكندرية قد قرر استقطاع الأرض لصالح هيئة قضايا الدولة في إحدى الاجتماعات الشهرية من العام الماضي، برئاسة المستشار محمد عطا عباس، المحافظ السابق.