أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف تتعرف على الاكتئاب؟

Google+ Print
كيف تتعرف على الاكتئاب؟ كيف تتعرف على الاكتئاب؟

أكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، أن الاكتئاب له عدة أنواع، وتختلف حسب أعراض المرض، فهناك مريض تظهر عليه مظاهر الاكتئاب مثل الشعور بالحزن والرغبة بالعزلة، وفقدان الحماس.

وقال هارون، إن المريض يبدأ فى فقدان الاهتمام بالموضوعات التى كانت تشغله، بالإضافة إلى شعوره بعدم القدرة على التكيف مع المجتمع والتعايش معه، وقد يتطور الأمر إلى أن ينغمس المريض فى التفكير والتهويل لدرجة أنه يلغى حياته ويشعر باليأس.

وأضاف هارون، أن هناك الاكتئاب الذهانى، هو المرض الذى قد يؤدى إلى إصابة المريض بالرغبة فى الانتحار، بالإضافة إلى شعور المريض بالتعاسة والأفكار السيئة، وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح لا يستطيع القيام بالواجبات والأعمال المعتادة.

وأشار هارون إلى أنه من السهل التعرف على الشخص المصاب بالاكتئاب أو بالحزن، حيث تظهر عليه تعبيرات الحزن، وتصاحبه علامات الوجه، وأحيانا بأعضاء الجسم، مثل اضطرابات الجهاز الهضمى والغدد، بالإضافة إلى الإصابة باضطرابات النوم، وذلك بزيادة عدد ساعات النوم لفترات طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365