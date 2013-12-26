كيف تتعرف على الاكتئاب؟

أكد الدكتور أحمد هارون مستشار العلاج النفسى وعلاج الإدمان، أن الاكتئاب له عدة أنواع، وتختلف حسب أعراض المرض، فهناك مريض تظهر عليه مظاهر الاكتئاب مثل الشعور بالحزن والرغبة بالعزلة، وفقدان الحماس.

وقال هارون، إن المريض يبدأ فى فقدان الاهتمام بالموضوعات التى كانت تشغله، بالإضافة إلى شعوره بعدم القدرة على التكيف مع المجتمع والتعايش معه، وقد يتطور الأمر إلى أن ينغمس المريض فى التفكير والتهويل لدرجة أنه يلغى حياته ويشعر باليأس.

وأضاف هارون، أن هناك الاكتئاب الذهانى، هو المرض الذى قد يؤدى إلى إصابة المريض بالرغبة فى الانتحار، بالإضافة إلى شعور المريض بالتعاسة والأفكار السيئة، وتضعف طاقته ويصعب تركيزه ويصبح لا يستطيع القيام بالواجبات والأعمال المعتادة.

وأشار هارون إلى أنه من السهل التعرف على الشخص المصاب بالاكتئاب أو بالحزن، حيث تظهر عليه تعبيرات الحزن، وتصاحبه علامات الوجه، وأحيانا بأعضاء الجسم، مثل اضطرابات الجهاز الهضمى والغدد، بالإضافة إلى الإصابة باضطرابات النوم، وذلك بزيادة عدد ساعات النوم لفترات طويلة.