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انتهت - هال 2 - 3 يونايتد .. يونايتد يقلب النتيجة

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انتهت - هال 2 - 3 يونايتد .. يونايتد يقلب النتيجة انتهت - هال 2 - 3 يونايتد .. يونايتد يقلب النتيجة

متابعة حية ومباشرة ينقلها لكم FilGoal.com لمباراة هال سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشارك أحمد المحمدي الجناح المصري في المباراة بالتشكيل الأساسي فيما خرج جدو من قائمة المباراة.

- هال يتقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق جيمس شيستر.

- ميلر يضيف الهدف الثاني لهال سيتي في الدقيقة 13.

- في الدقيقة 19 يقلص الفارق برأسية في شباك هال.

- روني يتعادل بهدف رائع في الدقيقة 26 بتسديدة على الطائر.

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

شيستر يضيف الهدف الثالث ليونايتد بالخطأ في مرماه.

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