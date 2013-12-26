يونايتد يستعيد طريقة فيرجسون للتغلب على هال .. والمحمدي يشارك

استعاد مانشستر يونايتد طريقته القديمة في تحويل تأخره إلى فوز بعد أن نجح في إحباط تقدم هال بهدفين مبكرين وفاز عليه 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الخميس في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وشارك المصري أحمد المحمدي جناح هال في المباراة بالتشكيل الأساسي ولعبها بالكامل فيما شهدت غياب معتاد للمصري الآخر محمد ناجي جدو عن قائمة النمور.

وافتتح شيستر مدافع هال التهديف في الدقيقة الرابعة من المباراة بعد أن تابع كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها داخل الشباك، قبل أن يضيف ميلر الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي فادح من جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد.

وقلص سمولينج النتيجة في الدقيقة 19 من المباراة برأسية قابل بها ضربة حرة نفذها روني الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 26 بطريقة رائعة على الطائر في شباك هال سيتي.

وفي الشوط الثاني سجل شيستر صاحب هدف هال الأول الهدف الثالث لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه بعد أن قابل عرضية من الناحية اليمنى برأسه داخل الشباك في الدقيقة 66.

وتعرض فالنسيا جناح مانشستر يونايتد للطرد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ31 نقطة يحتل بهم المركز السادس بينما ظل هال في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.