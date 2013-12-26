«الجزيرة» تزيف بيان «الداخلية» حول عقوبات الجماعة الإرهابية

واصلت قناة الجزيرة مباشر مصر هوايتها في نشر الأكاذيب والأخبار الملفقة بعد أن قررت تزييف بيان وزارة الداخلية اليوم والخاص بعقوبات الجماعة الإرهابية.

وادعت القناة القطرية المناصرة لجماعة الإخوان الإرهابية أن وزارة الداخلية قررت توقيع عقوبة الإعدام على قادة مظاهرات الإخوان والأشغال الشاقة المؤبدة وخمس سنوات عقوبة المشاركين بالمظاهرات، وذلك بالمخالفة لبيان وزارة الداخلية الذي نص على توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على قادة مظاهرات الإخوان وخمس سنوات عقوبة المشاركين بالمظاهرات ولم يشر البيان من قريب أو من بعيد إلى عقوبة الإعدام.



كان اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية قد ألقى اليوم بيانا لوزارة الداخلية أكد أن من يشارك في مسيرات تنظيم الإخوان الإرهابي يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية.

وقال: " إن كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابى وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابى يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ".

وأشار إلى أن من يتولى أي منصب قيادى بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كان مكتب النائب العام قد أصدر بيانا أول أمس أعلن فيه أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في قضايا الإرهاب التي شهدتها البلاد مؤخرا وأحالت المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى تنظيم الإخوان بأدلة قاطعة وفقا للقانون بوصفها جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكامه ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مستخدمة الإرهاب كوسلية لتحقيق أغراضها، وقرر بدوره مجلس الوزراء أمس إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

شبكةعيونالإخبارية

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