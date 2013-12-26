بالفيديو والصور| قوات الأمن تمشط منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة

كتب : سهيلة حامد الخميس 26-12-2013 11:41

تُمشط قوات الأمن، الآن، منطقتي مدينة نصر، أمام مجمع مدارس "الملك فهد"، والذي تفجرت به قنبلة صباح اليوم، ومنطقة مصر الجديدة؛ للفحص مكان الحادث، والتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخرى بموقع التفجير.

وناشدت القوات في مقطع الفيديو، الذي عرضه التلفزيون المصري، المواطنين بالرجوع إلى الخلف أثناء تمشيط المنطقة، حرصًا على سلامهتم.

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