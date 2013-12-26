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عاجل بالفيديو| الداخلية: السجن 5 سنوات لمن يشارك بتظاهرات الإخوان.. وعقوبة "القائد" قد تصل للإعدام

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عاجل بالفيديو| الداخلية: السجن 5 سنوات لمن يشارك بتظاهرات الإخوان.. وعقوبة "القائد" قد تصل للإعدام عاجل بالفيديو| الداخلية: السجن 5 سنوات لمن يشارك بتظاهرات الإخوان.. وعقوبة "القائد" قد تصل للإعدام

كتب : سهيلة حامد الخميس 26-12-2013 12:37

أكد هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن من يشارك في تظاهرات جماعة الإخوان، سيعاقب بالسجن 5 سنوات، فيما قد تصل عقوبة من يقود المظاهرة إلى الإعدام.

وقال عبداللطيف، في لقاء مع التليفزيون المصري، إن قوات الأمن كانت تتعامل مع تظاهرات جماعة الإخوان، وفق قانون التظاهر، لكن بعد تصنيف الجماعة على أنها "إرهابية"، فإنه ووفقًا للقانون، ستكون عقوبة من يشارك في مظاهرات الإخوان، السجن 5 سنوات، فيما قد تصل عقوبة من يقود المظاهرة إلى الإعدام.

وأضاف "عبداللطيف" أن تواجه إرهابًا أسود، واعدًا الشعب بالانتصار عليه، مناشدًا إياهم بالاحتشاد يوم الاستفتاء على الدستور.

وأشار إلى أنه ستم عقد اجتماع يضم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقيادات الأمن الوطني لوضع آليات تنفيذ التعامل الأمني في الفترة المقبلة، سواء ممارسات طلبة الإخوان بالجامعات، أو المظاهرات التي تخرج يوم الجمعة من كل أسبوع.

أما بشأن تأمين امتحانات الطلبة في الجامعات، قال "عبداللطيف" إن التواجد الأمني مكثف في الامتحانات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة على مدى 24 ساعة في التعامل مع هذه الأمور.

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