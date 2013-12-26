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قنوات «الحياة» تتعاقد مع عمرو الليثي

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قنوات «الحياة» تتعاقد مع عمرو الليثي قنوات «الحياة» تتعاقد مع عمرو الليثي

كتب : الوطن الخميس 26-12-2013 15:01

أكد محمد سمير، رئيس قناة "الحياة"، أن القناة تعاقدت مؤخرًا مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لتقديم برنامج "توك شو" جديد يومي، منفصل عن برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الأولى.

وأضاف سمير، في تصريحالت، اليوم، أن برنامج "الليثي" سيكون مختلفا تمامًا عن ما قدمه من قبل على القنوات" التي ظهر عليها مثل "المحور، ودريم"، مؤكدا أن انضمام "الإعلامي" لشبكة تليفزيون الحياة إضافة للقناة، وبداية جديدة لإعادة مجدها، موضحًا أن شكل البرنامج سيتناسب مع عودة الليثي بعد غياب.

وأوضح رئيس القناة، أنه بجانب البرنامج الـ"توك شو" سيقوم عمرو الليثي بتقديم برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة 2"، مشيرًا إلى أنه سيتم تصوير حلقات جديدة من البرنامج قريبًا لعرضها بداية العام الجديد.

جدير بالذكر، أن "الليثي" قام بإجراء استفتاء عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك" لاختيار اسم لبرنامجه الجديد، وطبيعة ما يطلبه المشاهدين من فقرات مختلفة في البرنامج.

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