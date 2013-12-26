6 خطوات لشفاه ممتلئة بالمكياج!

للشفاه الممتلئة جاذبية خاصّة، تجعل الكثيرات يحلمن بالتمتّع بها، بالرغم من أنّ هذا الحلم قد لا يتحقق بسهولة، إذا لم تكن الشفاه بطبيعتها ممتلئة. حينها، قد يلجأ البعض من النساء إلى عمليات التجميل لجعل الشفاه تبدو أكثر امتلاءً، فيما يلجأ البعض إلى حقنها عند طبيب التجميل. لكنّ الحلين المقترحين لا يخلوان من المخاطرة. في المقابل، يُمكنك اللجوء إلى خدعة بسيطة تجعل شفتيكِ تبدوان كما لو كانتا ممتلئتين.

وحسب ما ذكر موقع "Divinecaroline" للموضة والجمال، فإنّ كلّ ما تحتاجينه هو قلم تحديد شفاه أبيض، وقلم للشفاه بلون أكثر قتامةً من لون شفتيك الطبيعي، إضافة إلى ملمّع للشفاه.



في البداية، سنضع مرطباً مناسباً على الشفاه، ليمنحها مظهراً نضراً وحيويّاً. بعدها، سنستخدم قلم الشفاه الأبيض لتظليل الشفة من منتصفها، ولنتأكد من تلوين الطرف الخارجيّ للشفة، ثمّ نعمل على توزيع التظليل بإصبعنا على باقي الشفة، مع الحرص على أن يكون تركيز اللون الأبيض كبيراً عند المنتصف. وأخيراً، نضع ملمّع الشفاه، لنكون قد حصلنا على شفاه ممتلئة بخطواتٍ بسيطة وسهلة.

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وفي ما يلي، إليك خلطة سهلة لتكبير الشفاه طبيعيّاً:

خلطة الفانيليا:

اخلطي ملعقة من الفانيليا وملعقة صغيرة من فيتامين e وملعقة من شمع العسل وملعقتين من زيت جوز الهند، مع القليل من الماء الساخن، على نار خفيفة، إلى أن تمتزج المكوّنات معاً. اتركي الخليط حتى يبرد قليلاً، قبل وضعه في الثلاجة.

استعملي هذه الخلطة مرتين أو ثلاث مرات يومياً، وستلاحظين النتيجة.

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