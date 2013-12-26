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مجموعة Nirvanesque من Nuxe لبشرة شابة

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مجموعة Nirvanesque من Nuxe لبشرة شابة مجموعة Nirvanesque من Nuxe لبشرة شابة

لطالما كانت Nuxe في الطليعة فيما يخصّ الأبحاث العلمية والابتكارات في مجال مستحضرات التجميل المستخرجة من الأزهار والتي تمنح البشرة جمالاً طبيعياً. وبفضل مقاربة علمية جديدة تعرف بعلم العقاقير العكسي (والتي تتمحور حول تحديد النبتة وفقاً للهدف البيولوجي الجلدي، وهي في هذه الحالة الإنكفالين، أي جزيئيات تساهم في استرخاء البشرة أو الحفاظ على "رفاهها")، اكتشفت Nuxe المكوّن الفاعل وهو مستخرج شجرة الفاوانيا والذي ساهم في ظهور Nirvanesque® .
منتج مثالي لمن تخطّين الثلاثين من العمر بتركيبته الطبيعية ذات المفعول المزدوج من الناحيتين التجميلية والعصبية كما أنّ أثرها يشبه أثر مادّة البوتوكس شكلاً.
- مفعول جديد مريح لأعصاب البشرة مع مستخرج مركّز من جذور شجرة الفاوانيا وذلك لإطالة حياة الإنكفالين.
- مفعول إزالة الإرهاق العصبي مع مركّب بذور اللوتس الأزرق وبذر الخشخاش وجذور الختمية – لتخفيف التوترات الصغرى التي تصيب البشرة.

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سيدتي